Тренер Делла Маддалены: Джек по-прежнему считает, что ему по силам победить Махачева

Бен Викерс, тренер экс-чемпиона UFC Джека Делла Маддалены, высказался о потенциальном реванше австралийца с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Джек постоянно говорит о реванше с Махачевым. Мы понимаем, что для возвращения в титульную гонку на нужно одержать одну-две победы над топ-бойцами. Джек по-прежнему считает, что ему по силам победить Махачева. Теперь он понимает, каково это – оказаться напротив Махачева в клетке», — сказал Викерс в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Арман Царукян высказался о своём бое с Махачевым в 2019 году.

