Масвидаль дал прогноз на бой Физиев — Руффи на UFC 325

Масвидаль дал прогноз на бой Физиев — Руффи на UFC 325
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Маурисио Руффи

«У Физиева больше опыта, думаю, что он превзойдёт Руффи в грэпплинге в раунде-двух. Но он должен устать, потому что не дерётся так обычно… Будет хороший бой. Физиев будет валить, потому что навыки Руффи на земле не кажутся достаточными.

Чтобы уверенно побеждать Физиева, нужно смешивать борьбу и ударку. Физиев взрывной, допустишь мелкую ошибку, и он поймает тебя. У них обоих есть сила в руках и ногах. Но чувствую, что Физиев немного лучше, немного обученнее, немного универсальнее и опытнее. Поставлю на Физиева», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

