Гловер Тейшейра оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Бывший чемпион UFC бразилец Гловер Тейшейра высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Чимаев только что стал чемпионом в среднем весе и ещё даже не проводил защиту. Перейра на другом уровне. Тяжело предсказать наверняка, но джеб Алекса сильнее, чем прямой удар у многих. Он потрясает. Его очень тяжело повалить у сетки, а если у вас получится, он отлично защищается на земле. Перейра нокаутировал бы Чимаева, самое позднее, в третьем раунде», — приводит слова Тейшейры издание sherdog.com.

Ранее Чимаев объяснил, почему тренируется в тишине.

