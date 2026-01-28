Министр спорта РФ вручил Фёдору Емельяненко удостоверение заслуженного тренера по самбо

Российский ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо.
Награду спортсмену вручил министр спорта Российский Федерации и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв.
«Почётное звание «Заслуженный тренер России» присвоил лучшему бойцу за всю историю смешанных единоборств Фёдору Емельяненко», — написал Дегтярёв в официальном телеграм-канале.
Фото: из личного архива Михаила Дегтярёва
В качестве спортсмена Емельяненко девять раз становился чемпионом России по боевому самбо и четырежды выигрывал чемпионат мира. Является заслуженным мастером спорта.
