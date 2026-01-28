Скидки
Бокс/ММА

Тайсон Фьюри сразится с Арсланбеком Махмудовым 11 апреля

Саудовский промоутер Турки аль-аш Шейх анонсировал боксёрский вечер, который состоится 11 апреля. В главном бою двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Место проведения станет известно позднее.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

