Хорхе Масвидаль сказал, кто победит в реванше Волкановски — Лопес

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем титульном реванше в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Лас-Вегасе (США).

«Лопес определённо способен внести коррективы, он моложе, обычно в реваншах склоняются к молодым парням. Думаю, что Волкановски будет делать то же самое, бить его на дальней дистанции, бить его на ближней дистанции, проводит тейкдауны и забирать преимущество. Я считаю, что Волкановски сделают свою работу. Думаю, реванш будет конкурентней, намного конкурентней, но Волкановски снова сделает это», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.