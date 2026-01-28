Волкановски ответил, завершит ли карьеру после реванша с Лопесом на UFC 325

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что не собирается завершать карьеру после реванша с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Лас-Вегасе (США).

«Всё зависит от того, как вы проходите тренировочный лагерь. Я прошёл его, мы внесли нужные коррективы. Мне 37 лет, интенсивность нагрузок не спала, мы лишь немного снизили объём. Если вы вносите правки, то сможете продлить карьеру. Конечно, это и вопрос здоровья. Но я не планирую получать урон и надеюсь быстро вернуться. Посмотрим…

Да, вокруг много слухов, многие люди говорят, что это мой последний бой. Но сейчас определённо не время для этого», — сказал Волкановски на пресс-конференции.