Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски ответил, завершит ли карьеру после реванша с Лопесом на UFC 325

Волкановски ответил, завершит ли карьеру после реванша с Лопесом на UFC 325
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что не собирается завершать карьеру после реванша с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Всё зависит от того, как вы проходите тренировочный лагерь. Я прошёл его, мы внесли нужные коррективы. Мне 37 лет, интенсивность нагрузок не спала, мы лишь немного снизили объём. Если вы вносите правки, то сможете продлить карьеру. Конечно, это и вопрос здоровья. Но я не планирую получать урон и надеюсь быстро вернуться. Посмотрим…

Да, вокруг много слухов, многие люди говорят, что это мой последний бой. Но сейчас определённо не время для этого», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Материалы по теме
Волкановски высказался о возможном переходе Царукяна в полулёгкий вес UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android