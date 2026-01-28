Суров: мне не нравятся бои Фьюри, он толстый. Бил бы его по пузу

Чемпион мира 2025 года Давид Суров перед своим дебютным поединком на профессиональном ринге на турнире «IBA.PRO 14» в Москве оценил уровень тяжёлого веса и объяснил, за счёт чего побеждал бы Тайсона Фьюри, который объявил о возобновлении карьеры.

«Признаюсь, что не особо слежу за тяжёлым весом. Да, знаю такие фамилии, как Джошуа, Фьюри, Уайлдер, Усик. Но повторюсь, особо не слежу. Слышал, что Фьюри снова возвращается… Какие у меня ощущения? Мне не очень нравятся его поединки. Да мне и свои бои, кстати, не особо нравятся. У меня много технических ошибок, но над их устранением надо работать. А чем не нравится Фьюри… Толстый. Вот Джошуа очень атлетичный боксёр, но его бои не разбирал. Лучший тяжеловес на сегодня – Александр Усик, пожалуй. Но если Усик будет биться с Уайлдером, то Деонтея ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Это бьющий боксёр. В целом тяжёлый вес очень конкурентный сейчас, но мне действия многих боксёров не нравятся – медленные и скучные тяжеловесы.

Что делал бы, если бы завтра сказали биться с Фьюри? Я готов! За счёт чего побеждал бы? Побеждал бы красиво. За счёт скорости и работы передней рукой. По пузу ему бил бы», — сказал Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.