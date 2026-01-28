Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суров: мне не нравятся бои Фьюри, он толстый. Бил бы его по пузу

Суров: мне не нравятся бои Фьюри, он толстый. Бил бы его по пузу
Комментарии

Чемпион мира 2025 года Давид Суров перед своим дебютным поединком на профессиональном ринге на турнире «IBA.PRO 14» в Москве оценил уровень тяжёлого веса и объяснил, за счёт чего побеждал бы Тайсона Фьюри, который объявил о возобновлении карьеры.

«Признаюсь, что не особо слежу за тяжёлым весом. Да, знаю такие фамилии, как Джошуа, Фьюри, Уайлдер, Усик. Но повторюсь, особо не слежу. Слышал, что Фьюри снова возвращается… Какие у меня ощущения? Мне не очень нравятся его поединки. Да мне и свои бои, кстати, не особо нравятся. У меня много технических ошибок, но над их устранением надо работать. А чем не нравится Фьюри… Толстый. Вот Джошуа очень атлетичный боксёр, но его бои не разбирал. Лучший тяжеловес на сегодня – Александр Усик, пожалуй. Но если Усик будет биться с Уайлдером, то Деонтея ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Это бьющий боксёр. В целом тяжёлый вес очень конкурентный сейчас, но мне действия многих боксёров не нравятся – медленные и скучные тяжеловесы.

Что делал бы, если бы завтра сказали биться с Фьюри? Я готов! За счёт чего побеждал бы? Побеждал бы красиво. За счёт скорости и работы передней рукой. По пузу ему бил бы», — сказал Суров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России
У России — новая надежда в королевском весе. Суров способен расшевелить дивизион У России — новая надежда в королевском весе. Суров способен расшевелить дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android