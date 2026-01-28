Александр Усик поделился фотографией с Томасом Мюллером

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с немецким футболистом Томасом Мюллером, выступающим в составе клуба «Ванкувер Уайткэпс».

Встреча произошла в рамках поездки команды «Полесье» в турне в Северную Америку, в рамках которого команда провела товарищескую встречу с «Ванкувер Уайткэпс». В матче принял участие Усик, выйдя на замену на последних минутах игры.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.