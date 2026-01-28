«Только верхушка айсберга». Тайсон Фьюри — об анонсе боя с Арсланбеком Махмудовым

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на анонс поединка с российским атлетом Арсланбеком Махмудовым.

«Я же говорил вам! Говорил, что сегодня будет громкое объявление, детка! Я сделал это. Протолкнул это дело, и я абсолютно в восторге, готов уже сегодня сражаться. Давайте! Апрель, Великобритания. Я отсутствовал четыре года. Но теперь я вернулся.

И я также привёл с собой крупнейшую стриминговую платформу в мире. Кто ещё мог бы привезти такое в Британию? Давайте же! И год, который мы запланировали… О боже! Это только верхушка айсберга! Погнали, детка! Погнали!» — прокричал Фьюри в видеоролике.