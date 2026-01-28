Как оцениваете очередное возвращение Тайсона Фьюри в бокс?

В среду, 28 января, стало известно о том, что 38-летний британский профессиональный боксёр и двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри возвращается в спорт, чтобы провести поединок с 36-летним россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как вы оцениваете очередное возвращение Тайсона Фьюри?»

Сражение между британским и российским бойцом состоится 11 апреля 2026 года и будет транслироваться на сервисе Netflix.

Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.