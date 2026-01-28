Известный промоутер прокомментировал возвращение Тайсона Фьюри в бокс

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о возвращении британца Тайсона Фьюри.

«Возвращение Тайсона Фьюри – это всегда круто. С учётом его нескольких возвращений. Тайсон Фьюри – отличный шоумен, публичная фигура, уникум. Его не хватало в боксе. Такие большие фигуры и селебрити, как Фьюри, всегда полезны для бокса. Его возвращение только приветствуется», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал боксёрский вечер, который состоится 11 апреля. В главном бою Фьюри сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.