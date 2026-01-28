Царукян — о поражении Пимблетта: нужно взять перерыв на 5-6 лет. Он и раньше был туповатым

Второй номер рейтинга в лёгком весе UFC Арман Царукян высказался о Пэдди Пимблетте, проигравшем в бою с Джастином Гэтжи за временный титул дивизиона.

— Было ли в том бою что-то, что тебя испугало, или что-то, что тебя впечатлило?

— Да, я впечатлился, когда Пэдди упал 15 раз. Это же безумие! Ему теперь нужно взять перерыв на пять-шесть лет после боя. Он падал раз 15 — это так вредно для мозга. Он и раньше был туповатым, а теперь, возможно, станет совсем сумасшедшим после этого боя.

— Есть ли в тебе разочарование из-за его поражения? Ведь если бы он выиграл, ты мог бы с ним сразиться.

— Нет, нет. Я бы хотел, чтобы его вынесли ещё сильнее, чтобы стало ещё хуже.

— Ты видел этот бой? Правда думаешь, он так плох?

— Он просто ужасен. Он не… Я не говорю, что он плохой боец вообще. Ислам — хороший боец, Оливейра — хороший боец, Холлоуэй — хороший боец, Порье — хороший боец. Но этот «Король мусора» — нулевой боец. Не потому, что я его ненавижу, а потому, что так оно и есть. Если бы мне дали Пэдди для боя, я бы, думаю, во время поединка раздумывал, что сделать — нокаутировать его или удушить, как Хукера, понимаешь?

— Думаешь, он был слишком самоуверен?

— Он был слишком самоуверен, потому что побеждал мусорные баки вроде Чендлера, Бобби Грина, Фергюсона. Фергюсон в своё время был хорош, но он был уже не в прайме, не на пике. Поэтому он смог его победить. Если бы это был Фергюсон пяти-шестилетней давности, то он бы его победил, — сказал Царукян на YouTube-канале журналиста Ариэля Хельвани.