Боксёр Арутюнян прокомментировал анонс боя Фьюри и Махмудова

Комментарии

Боксёр RCC Boxing Promotions, непобеждённый тяжеловес, №10 мирового рейтинга WBA в бриджервейте Вартан Арутюнян высказался об анонсе поединка между двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Я считаю, что фаворит в этом бою всё-таки Тайсон Фьюри. Он намного техничнее, у него больше опыта, он подвижный и достаточно скоростной тяж.

В поражении для Арсланбека ничего хорошего не будет, но даже так это хороший опыт и большие деньги. А в случае победы Махмудов получит прямую дорогу к хорошим, денежным боям, в том числе за основные мировые пояса», — сказал Арутюнян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

