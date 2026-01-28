«Горжусь тобой». Жена Пимблетта показала, как выглядит Пэдди после поражения от Гэтжи

Лора Пимблетт, жена британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, показала его фото после поражения от Джастина Гэтжи.
«Горжусь тобой всегда», — подписала фотографию Лора Пимблетт.
Фото: Из личного архива Лоры Пимблетт
Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.
Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в ходе его карьеры в североамериканской организации. Теперь Плохиш имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы и четыре поражения.