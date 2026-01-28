«Иду как на войну». Махмудов — о предстоящем поединке с Фьюри

Российский боксёр Арсланбек Махмудов высказался о предстоящем поединке против двукратного чемпиона мира Тайсона Фьюри.

«Я в восторге получить такую возможность. Я иду на этот поединок, как на войну. Тайсон Фьюри — великий чемпион, но я буду готов как никогда и уйду с большой победой», — цитирует Махмудова Sky Sports.

Сражение между британским и российским бойцом состоится 11 апреля 2026 года и будет транслироваться на сервисе Netflix.

Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.