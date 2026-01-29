Скидки
Менеджер Перейры ответил, назначен ли уже Алексу следующий бой в UFC
Эд Соарес, являющийся менеджером действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 84 кг) бразильца Алекса Перейры, сообщил, что в данный момент его подопечному не назначен поединок в североамериканской организации.

«Дата следующего боя Алекса пока не определена», – сказал Соарес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде представитель Бразилии имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и три поражения. Перейра является первым и единственным бойцом, завоевавшим чемпионский титул UFC в среднем и полутяжёлом весе.

