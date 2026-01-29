Скидки
Менеджер Перейры оценил вероятность проведения третьего боя Алекса с Анкалаевым

Эд Соарес, являющийся менеджером чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, выразил сомнение в целесообразности проведения третьего поединка между его подопечным и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Что касается третьего боя с Анкалаевым, я не думаю, что в этом есть необходимость. В первом бою Алекс показал лишь 40% от того, на что был способен, и Анкалаев едва одержал победу. В реванше Алекс был в лучшей форме и нокаутировал соперника менее чем за две минуты. Третий бой не интересует никого из фанатов», – сказал Соарес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

