В Саудовской Аравии за 20 дней с нуля построили арену для крупного шоу WWE

В Саудовской Аравии за 20 дней возвели новую арену специально для крупного шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Royal Rumble — 2026.

Фото: WWE Royal Rumble

В социальных сетях засняли 5 января подготовленную для застройки площадь, находящуюся в Финансовом районе имени короля Абдуллы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 25 января, спустя 20 дней, внутри арены уже возводили декорации для шоу и подготавливали экраны для зрителей.

Шоу Royal Rumble относится к категории Premium Live Event (PLE) и будет транслироваться на канале ESPN и на стриминге Netflix. Пре-шоу начнётся в субботу, 31 января, в 21:00 мск. Основная часть шоу, в котором пройдёт несколько поединков, в том числе два по правилам «Королевская битва» среди 30 женщин и 30 мужчин, начнётся в 22:00 мск и закончится в ночь на 1 февраля.

