Пётр Ян перенёс операцию и выбыл на два месяца

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян сообщил, что перенёс операцию после реванша с грузином Мерабом Двалишвили, который возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей.

«Девять часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пара месяцев — и я буду в строю», — написал Пётр Ян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.