Фото: постер поединка Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Журнал The Ring опубликовал постер поединка между 37-летним британским профессиональным боксёром и двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и 36-летним россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Фото: The Ring Magazine

Сражение между британским и российским бойцом состоится 11 апреля 2026 года и будет транслироваться на сервисе Netflix.

Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.