Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: постер поединка Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Фото: постер поединка Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Комментарии

Журнал The Ring опубликовал постер поединка между 37-летним британским профессиональным боксёром и двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и 36-летним россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Фото: The Ring Magazine

Сражение между британским и российским бойцом состоится 11 апреля 2026 года и будет транслироваться на сервисе Netflix.

Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Материалы по теме
Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России
Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android