Физиев объяснил, почему не хочет видеть поединок Гэтжи и Топурии

Физиев объяснил, почему не хочет видеть поединок Гэтжи и Топурии
Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев высказался о поединке между чемпионом Илией Топурией и обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

«Я был рад за Джастина, но я удивлён, что он оказался не в форме к этому поединку, честно говоря, потому что в первом раунде он очень медленно всё делал. Он очень медленный. Выглядел так, будто болен. Не в форме. Думаю, если бы он был в такой же форме, как когда я дрался с ним в Лондоне, он бы прикончил Пэдди в первых двух раундах. Не думаю, что он действительно был на 100% готов к бою. Я видел его шею. Возможно, это выглядело как стафилококковая инфекция. Но Пэдди меня удивил. Его голова действительно крепкая.

Топурия и Гэтжи? Я не хочу этого боя, честно говоря, потому что, братан, ему уже почти 38 лет. Если посмотреть, в какой он форме был в этом бою, то всё это добром не кончится. Бой против Илии в стойке, без борьбы, бокс — это опасно для него. Даже очень. Илия может легко вырубить его. Это ММА, я знаю. Всё может измениться в любую секунду, но всё равно не хочу видеть это», — приводит слова Физиева издание MMAJunkie.

