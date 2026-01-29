Скидки
Бо Никал вызвал Абдулрашида Сайдулаева на борцовский поединок

Комментарии

Американский боец и борец Бо Никал вызвал на поединок двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Сайдулаева.

«Для меня было бы честью сразиться с одним из лучших бойцов всех времён. Это был бы поединок, который все хотели бы увидеть. Я готов, давайте сделаем это!» — написал в соцсетях Никал.

Бо 29 лет. У Никала в профессиональном рекорде в ММА восемь побед и одно поражение. Является трёхкратным чемпионом первого дивизиона NCAA по борьбе. Спортсмен входил в число кандидатов для участия в Олимпийских играх в 2020 году в составе сборной США, но не прошёл отборочные схватки.

Садулаеву 29 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, а также семикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024, 2025) и четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020).

Комментарии
