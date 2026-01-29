Кормье: в UFC есть парень, с которым обошлись ещё хуже, чем с Царукяном, — Евлоев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о карьерных трудностях непобеждённого российского бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсара Евлоева.

«Одному богу известно, что происходит с Мовсаром Евлоевым. Есть всего один парень, с которым обошлись ещё хуже, чем с Арманом Царукяном, и это Евлоев. У него даже не было возможности приблизиться к чемпионскому бою», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре 2024 года, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.