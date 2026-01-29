Скидки
«Он просто невероятен». Иан Гарри высказался об Исламе Махачеве

Комментарии

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри высказался о действующем чемпионе россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам Махачев – один из величайших бойцов на планете прямо сейчас. Первый номер pound-for-pound, двукратный чемпион, бывший чемпион мира и Европы по самбо. Он просто невероятен в своём деле. Один из самых опасных людей на планете. Если вы побеждаете Ислама, то меняете мнение мира о себе, и это то, что я намерен сделать», — сказал Гарри на своём YouTube-канале.

Ранее Арман Царукян высказался о своём поединке с Махачевым в 2019 году.

