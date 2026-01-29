Джервонта Дэвис арестован в связи с обвинением в избиении бывшей девушки

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях непобеждённый американец Джервонта Дэвис арестован полицией штата Флорида, сообщает издание BBC.

Напомним, в середине января стало известно, что полиция округа Майами-Дейд выдала ордер на арест спортсмена в связи с избиением и попыткой похищения бывшей девушки Кортни Россел.

Инцидент произошёл 27 октября 2025 года. Сообщается, что Дэвис проник в мужской клуб в городе Майами-Гарденс, где Россел работала официанткой в VIP-зоне, и напал на неё в подсобном помещении, где не было камер. Боксёр протащил девушку через задний ход, после чего вывел на парковку и избил. После просмотра записей с камер видеонаблюдения полиция подтвердила показания потерпевшей.