Али Абдель-Азиз назвал сроки следующего боя Махачева в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о сроках следующего поединка россиянина.

«Ислам хотел бы подраться в мае или июне. Я слышал, что в мае будет турнир в Ньюарке. Также было бы неплохо провести поединок в июне в Белом доме. Мы это обсудим», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионский титул.

