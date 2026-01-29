Карл Фроч сказал, кто бы мог стать следующим соперником Александра Усика

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Карл Фроч сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником лидера супертяжёлого веса украинца Александра Усика.

«Я бы хотел увидеть Мозеса Итауму против Усика. Я большой поклонник Усика. Но мне бы очень хотелось увидеть молодого, свежего, динамичного и бьющего бойца против него. У Итаумы есть шанс выйти и сделать свою работу», — приводит слова Фроча издание Coin Poker.

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Итаума победил техническим нокаутом бывшего претендента на мировой титул соотечественника Диллиана Уайта.