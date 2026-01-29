«Он был великолепен». Майкл Биспинг похвалил Пимблетта за бой с Гэтжи

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и соотечественником Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Послушайте, Пэдди был великолепен, он проявил мужество, он потрясал соперника, апперкоты были прекрасны, он поймал Джастина несколькими ударами в поздних раундах, когда тот шёл вперёд.

Мне бы хотелось, чтобы Пэдди немного опустил подбородок и поднял руки. Я знаю его стиль, ему сходило всё с рук, и, бог мой, его челюсть впечатляет. Возможно, если бы пара аспектов в защите была лучше, результат получился бы другим», — приводит слова Биспинга TNT Sports.