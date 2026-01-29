Чарльз Оливейра назвал причину поражения Пимблетта в бою с Гэтжи

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Я считал, что Пимблетт победит, повалив Джастина на землю и оказав давление, но он провёл совершенно другой бой. Если вы будете драться так же, как Джастин, то проиграете», — приводит слова Оливейры издание CasinoBeats.

