Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра назвал причину поражения Пимблетта в бою с Гэтжи

Чарльз Оливейра назвал причину поражения Пимблетта в бою с Гэтжи
Комментарии

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Я считал, что Пимблетт победит, повалив Джастина на землю и оказав давление, но он провёл совершенно другой бой. Если вы будете драться так же, как Джастин, то проиграете», — приводит слова Оливейры издание CasinoBeats.

Материалы по теме
«Топурия сейчас смеётся». Двалишвили оценил бой Гэтжи — Пимблетт

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android