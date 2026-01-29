Скидки
Стал известен полный кард турнира ACA 200 в Москве

Комментарии

Опубликован полный кард юбилейного турнира ACA 200, который состоится 6 февраля в Москве.

Предварительный кард
Богдан Плутахин (Россия, 14-3) – Давлатманд Чупонов (Таджикистан, 12-5);
Бехруз Зухуров (Таджикистан, 18-7) – Махарбек Каргинов (Россия, 20-5);
Мухумат Вахаев (Россия, 13-8-1) – Антон Вязигин (Россия, 16-6, 1 NC);
Джамбулат Селимханов (Россия, 16-3) – Курбан Тайгибов (Россия, 15-4);
Даниил Мацола (Россия, 6-0) – Денис Смолдарев (Эстония, 18-13);
Алимардан Абдыкааров (Россия, 22-10-1) – Сайфуллах Джабраилов (Россия, 18-2);
Александр Маслов (Россия, 12-1) – Карлос Фелипе (Бразилия, 13-6).

Основной кард
Биберт Туменов (Россия, 15-2) – Александр Грозин (Россия, 25-6-1);
Артём Резников (Казахстан, 26-10) – Магомед Сулумов (Россия, 12-4, 1 NC);
Али Багов (Россия, 35-12, 1 NC) – Искандар Мамадалиев (Таджикистан, 6-3);
Азамат Пшуков (Россия, 14-3) – Анатолий Кондратьев (Россия, 11-4), титульный бой в наилегчайшем весе (до 57 кг);
Магомедрасул Гасанов (Россия, 22-2) – Альберт Туменов (Россия, 25-6), титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг).

Комментарии
