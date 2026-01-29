Скидки
Бокс/ММА

Оливейра сказал, как сложится бой Топурия — Гэтжи

Оливейра сказал, как сложится бой Топурия — Гэтжи
Комментарии

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) UFC бразилец Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке за титул между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

«Они будут стоять и обмениваться ударами. И поэтому Топурия победит», — приводит слова Оливейры издание CasinoBeats.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 324 в январе, Гэтжи победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта, завоевав временный титул.

Ранее экс-чемпион Bellator Андрей Корешков ответил, может ли Гэтжи составить конкуренцию Топурии.

Комментарии
