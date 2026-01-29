Бывший чемпион Bellator Патрик Микс уволен из UFC
Бывший чемпион Bellator американец Патрик Микс покинул UFC и подписал контракт с Rizin. Об этом сообщила пресс-служба японской организации.
Патрику Миксу 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, в 2019-м дебютировал в Bellator, где стал чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг).
В 2025 году Микс стал бойцом UFC. На UFC 316 в июне американец проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Марио Баутисте. На UFC 320 в сентябре уступил раздельным решением поляку Якубу Виклачу.
7 марта на турнире Rizin Микс проведёт поединок с японцем Киомой Акимото.
Комментарии
