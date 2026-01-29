Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион Bellator Патрик Микс уволен из UFC

Бывший чемпион Bellator Патрик Микс уволен из UFC
Комментарии

Бывший чемпион Bellator американец Патрик Микс покинул UFC и подписал контракт с Rizin. Об этом сообщила пресс-служба японской организации.

Патрику Миксу 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, в 2019-м дебютировал в Bellator, где стал чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг).

В 2025 году Микс стал бойцом UFC. На UFC 316 в июне американец проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Марио Баутисте. На UFC 320 в сентябре уступил раздельным решением поляку Якубу Виклачу.

7 марта на турнире Rizin Микс проведёт поединок с японцем Киомой Акимото.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android