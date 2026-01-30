Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец Бикрёв назвал легенд единоборств, с которыми хотел бы подраться

Российский боец Бикрёв назвал легенд единоборств, с которыми хотел бы подраться
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв назвал легенд спорта, с которыми хотел бы провести поединок.

«С Фёдором Емельяненко. Он легенда и пример для меня. Было бы круто. Особенно во времена, когда он дрался в Pride. С Мирко Крокопом. Джоном Джонсом. Кейном Веласкесом. Он очень круто дрался. Настоящий мясник. А из маленьких… с Деметриусом Джонсоном. Могучий мышонок. Все как-то говорят про Хабиба Нурмагомедова. Я не хотел бы. Не получился бы интересный бой. А вот взять Хабиба в лагерь как тренера… Это я бы сделал. Я бы взял Хабиба, Джонса», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android