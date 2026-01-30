Российский боец Бикрёв назвал легенд единоборств, с которыми хотел бы подраться
Поделиться
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв назвал легенд спорта, с которыми хотел бы провести поединок.
«С Фёдором Емельяненко. Он легенда и пример для меня. Было бы круто. Особенно во времена, когда он дрался в Pride. С Мирко Крокопом. Джоном Джонсом. Кейном Веласкесом. Он очень круто дрался. Настоящий мясник. А из маленьких… с Деметриусом Джонсоном. Могучий мышонок. Все как-то говорят про Хабиба Нурмагомедова. Я не хотел бы. Не получился бы интересный бой. А вот взять Хабиба в лагерь как тренера… Это я бы сделал. Я бы взял Хабиба, Джонса», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Комментарии
- 30 января 2026
-
15:20
-
15:00
-
14:57
-
14:46
-
13:43
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:33
-
11:32
-
10:04
-
10:02
-
09:17
-
09:08
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
00:14
-
00:03
- 29 января 2026
-
23:30
-
22:20
-
22:09
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:23
-
18:04
-
17:49
-
17:27
-
17:19
-
17:00
-
15:48
-
15:10
-
14:01