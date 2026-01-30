Российский боец Бикрёв назвал легенд единоборств, с которыми хотел бы подраться

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв назвал легенд спорта, с которыми хотел бы провести поединок.

«С Фёдором Емельяненко. Он легенда и пример для меня. Было бы круто. Особенно во времена, когда он дрался в Pride. С Мирко Крокопом. Джоном Джонсом. Кейном Веласкесом. Он очень круто дрался. Настоящий мясник. А из маленьких… с Деметриусом Джонсоном. Могучий мышонок. Все как-то говорят про Хабиба Нурмагомедова. Я не хотел бы. Не получился бы интересный бой. А вот взять Хабиба в лагерь как тренера… Это я бы сделал. Я бы взял Хабиба, Джонса», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.