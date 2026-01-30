Скидки
«Считаю, что это неуважение». Бикрёв — о конфликте с «Русской трибуной»

«Считаю, что это неуважение». Бикрёв — о конфликте с «Русской трибуной»
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв высказался о своей критике болельщицкого объединения «Русская трибуна».

«Начнём с того, что у меня вообще не было никакой конфликтной ситуации с «Русской трибуной». Это раз. Во-вторых, они меня никогда не поддерживали. Я с ними никогда не общался. Играть с «Русской трибуной» в друзей я никогда не собирался. В-третьих, меня больше попросили загладить эту ситуацию. Но я считаю, что это было дичайшее неуважение ко мне – русскому человеку. Я хочу сказать слово, а мне просто орут, перебивают.

Меня никто не поддерживал. Я был после поражения. Естественно, внутри было не всё в порядке. Думал о словах, которые нужно сказать. А то, что они исполняли… Зачем это делать? Мне это непонятно. Я до сих пор считаю, что это неуважение. И передо мной должен был извиниться человек, который ими там руководит на этой трибуне. Который командовал орать. Вот он должен извиниться. Но почему-то он засунул голову в песок.

Опять-таки считаю, что мне не нужно было этого делать. Я был в плохом настроении, отреагировал. Больше, конечно, переборщил. А так — ничего плохого не сказал. Просто попросил закрыть рот. Это моё время и моё слово. Проявите уважение. Не более того», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

