Дмитрий Бикрёв рассказал, почему решил заниматься единоборствами

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал о приходе в MMA.

«Мной всегда двигала благородная цель. Чтобы стать сильным и защищать свою семью, друзей. У меня обострённое чувство справедливости. Если происходило что-то, что мне не нравилось, я из принципов морали и доброты не мог пройти мимо. Мне хотелось, чтобы царило добро. Хотел быть сильным, чтобы нести в мир правосудие. Чтобы добро побеждало. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что добро не ценится. Я не хотел уступать и быть слабым. Я не шёл в зал, чтобы стать чемпионом UFC, такого не было», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.