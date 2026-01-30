Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бикрёв рассказал, почему решил заниматься единоборствами

Дмитрий Бикрёв рассказал, почему решил заниматься единоборствами
Комментарии

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал о приходе в MMA.

«Мной всегда двигала благородная цель. Чтобы стать сильным и защищать свою семью, друзей. У меня обострённое чувство справедливости. Если происходило что-то, что мне не нравилось, я из принципов морали и доброты не мог пройти мимо. Мне хотелось, чтобы царило добро. Хотел быть сильным, чтобы нести в мир правосудие. Чтобы добро побеждало. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что добро не ценится. Я не хотел уступать и быть слабым. Я не шёл в зал, чтобы стать чемпионом UFC, такого не было», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Играть с «Русской трибуной» в друзей никогда не собирался». Огненное интервью с Бикрёвым
Эксклюзив
«Играть с «Русской трибуной» в друзей никогда не собирался». Огненное интервью с Бикрёвым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android