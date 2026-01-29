В WBC прокомментировали организацию боя Фьюри — Махмудов

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал организацию поединка в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO), который состоится 11 апреля.

«Как у бывшего чемпиона у Фьюри есть привилегии, и я убеждён, что победитель займёт высокое место в рейтинге WBC. Махмудов владел поясами WBC International и WBC Silver, это жёсткий и сильный боец», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.