Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бикрёв: ситуация с «Русской трибуной» показала, сколько в интернете гнилья. Отбитые люди

Бикрёв: ситуация с «Русской трибуной» показала, сколько в интернете гнилья. Отбитые люди
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв высказался о критике в Сети после конфликта с болельщицким объединением «Русская трибуна».

«Вся эта ситуация показала, сколько в интернете гнилья. Это ужасно, если честно. Я для себя открыл это. Сидят и печатают что-то. Я даже с парочкой пытался выяснить, почему они меня обзывают. Но там сидят отбитые люди. Я в ужасе.

Масса, которая написывает и строчит комментарии – безопасная. Это их удел. Написать комментарий с закрытого аккаунта. И больше ничего они не могут. Раньше не было интернета – не было такого. А сейчас это есть. Любой человек может зайти и написать свою точку зрения, которая никому не интересна. Это обратная сторона популярности. Ты никогда не будешь всем мил», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Играть с «Русской трибуной» в друзей никогда не собирался». Огненное интервью с Бикрёвым
Эксклюзив
«Играть с «Русской трибуной» в друзей никогда не собирался». Огненное интервью с Бикрёвым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android