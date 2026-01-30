Бикрёв: ситуация с «Русской трибуной» показала, сколько в интернете гнилья. Отбитые люди

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв высказался о критике в Сети после конфликта с болельщицким объединением «Русская трибуна».

«Вся эта ситуация показала, сколько в интернете гнилья. Это ужасно, если честно. Я для себя открыл это. Сидят и печатают что-то. Я даже с парочкой пытался выяснить, почему они меня обзывают. Но там сидят отбитые люди. Я в ужасе.

Масса, которая написывает и строчит комментарии – безопасная. Это их удел. Написать комментарий с закрытого аккаунта. И больше ничего они не могут. Раньше не было интернета – не было такого. А сейчас это есть. Любой человек может зайти и написать свою точку зрения, которая никому не интересна. Это обратная сторона популярности. Ты никогда не будешь всем мил», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.