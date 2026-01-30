Бикрёв: считаю, что Царукян быстрее подерётся именно за BMF, чем за полноценный титул

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал о карьерных трудностях соотечественника Армана Царукяна в UFC.

«Мне за Армана безмерно обидно, грустно, что вот так происходит всё. Но нужно отдать ему должное. Царукян очень круто всю эту ситуацию разворачивает. Можно просто ныться и ходить по интервью. Однако он борется и ездит по всему миру. Все видят, на каком он позитиве. А он смеётся над всеми этими ситуациями. Зарабатывает деньги и из этой ситуации вырывает максимальные бонусы. Пример того, как человек проходит непростую ситуацию. Можно было бы просто перчатки на гвоздь повесить.

У него в обозримом будущем ничего не понятно. Нет понимания, когда он получит титульный бой. Ближе всего для Армана будет поединок с победителем боя Оливейры и Холлоуэя за пояс BMF. Прикольно будет. Царукян создал себе ауру плохого парня: ударил Хукера, дал леща фанату. Непростой, не будет свои слова держать за зубами. Почему нет? Отличная история. Думаю, он быстрее подерётся именно за BMF, чем за полноценный титул», — сказал Дмитрий Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.