Боксёр Махмудов: нацизм — самая большая проблема Северного Кавказа

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов обозначил главную проблему современного Северного Кавказа.

«Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: «Я лучше него». Вот это зло, самое конченое. В чём проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи. И для меня это нелюди», – сказал Махмудов в интервью Рустаму Рабаданову на его YouTube-канале.