Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры с Шлеменко о его выступлении в лиге

Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры с Шлеменко о его выступлении в лиге
Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что на февральском турнире АСА 200 в Москве будут проведены переговоры о бое Александр Шлеменко в лиге.

«Потенциальное выступление, как минимум одно, Александра Шлеменко в лиге АСА возможно. На АСА 200 мы ожидаем делегацию из Омска, в которой будет Александр. Там мы уже проведем конкретные переговоры, озвучим конкретные цифры, которые мы можем предложить Александру. И потенциальный план по поездке в Омск. Думаю, скоро мы выясним, как будем двигаться в этом направлении. Очень хочется, чтобы Александр побился в АСА. Он бился во всех крупных российских лигах, кроме нашей. Его бой против того же Рамазана Эмеева был бы очень интересен. Или реванш с Крисом Ханикаттом, который несколько лет назад побеждал Александра. Правда, Ханиккат потерял позиции», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Экс-боец UFC разрывает соперников в ACA и рвётся к титулу. Эмеева не остановить!
Экс-боец UFC разрывает соперников в ACA и рвётся к титулу. Эмеева не остановить!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android