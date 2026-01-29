Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры с Шлеменко о его выступлении в лиге

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что на февральском турнире АСА 200 в Москве будут проведены переговоры о бое Александр Шлеменко в лиге.

«Потенциальное выступление, как минимум одно, Александра Шлеменко в лиге АСА возможно. На АСА 200 мы ожидаем делегацию из Омска, в которой будет Александр. Там мы уже проведем конкретные переговоры, озвучим конкретные цифры, которые мы можем предложить Александру. И потенциальный план по поездке в Омск. Думаю, скоро мы выясним, как будем двигаться в этом направлении. Очень хочется, чтобы Александр побился в АСА. Он бился во всех крупных российских лигах, кроме нашей. Его бой против того же Рамазана Эмеева был бы очень интересен. Или реванш с Крисом Ханикаттом, который несколько лет назад побеждал Александра. Правда, Ханиккат потерял позиции», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.