Бой между Резниковым и Сулумовым отменён, Артёму ищут нового соперника — источник

Поединок, назначенный на турнир АСА 200, между финалистом Гран-при АСА в лёгком весе (2022), представляющим Казахстан, Артёмом Резниковым и российским бойцом чеченского происхождения Магомедом Сулумовым отменён. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Вестник ММА».

Согласно имеющейся информации, Магомед травмировался, поэтому Артёму ищут нового соперника.

Напомним, Резникову 34 года. Имеет прозвище Спартанец. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Артём дебютировал в мае 2011 года. В его рекорде 26 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, и 10 поражений.

Ранее Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры со Шлеменко о его выступлении в лиге.