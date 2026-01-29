«Скажите королю». Фьюри оставил послание Усику после анонса его возвращения в ринг

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри оставил послание 39-летнему непобеждённому украинцу Александру Усику после анонса его возвращения в ринг с россиянином Арсланбека Махмудова.

«Рад вернуться. Моё сердце всегда принадлежало и будет принадлежать боксу. Скажите королю, что туз вернулся!» – приводит слова Фьюри портал Ready to Fight.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.