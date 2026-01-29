Кайла Харрисон показала внушительный шрам на шее после перенесённой операции

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон продемонстрировала шрам на шее после перенесённой операции.

Фото: Пресс-служба клуба American Top Team

Напомним, Кайле 35 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) в составе американской национальной команды по дзюдо. В данный момент занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших женщин-бойцов независимо от весовой категории. Имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

На UFC 325 в Лас-Вегасе Кайла должна была подраться с бразильянкой Амандой Нуньес, однако бой был отменён ввиду того, что Кайла травмировала шею.