Халидов, Суров, Худоян и Кооль успешно сделали вес перед поединками на турнире IBA

Сегодня, 29 января, в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников боксёрского турнира IBA, который состоится завтра и начнётся в 19:00 мск.

Российские боксёры Мурад Халидов, Давид Суров, Эдмонд Худоян и Евгений Кооль успешно уложились в лимиты своих категорий и смогут выступить на завтрашнему ивенте, показав на весах 111,4 кг, 104,4 кг, 47,6 кг и 66,5 кг соответственно.

Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBA.PRO Intercontinental между Мурадом Халидовым (11-0, КО 6) и кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1, КО 13).

21-летний чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров в соглавном событии предстоящего вечера бокса дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро (11-0, КО 10).

Финалист чемпионата мира — 2025, а также чемпион Европы — 2024 Эдмонд Худоян в своём первом официальном поединке на профессиональном ринге проведёт 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против непобеждённого Джеплекса Куиранте (6-0, КО 3) из Филиппин.

Трёхкратный чемпион России и серебряный призёр чемпионата мира-2025 Евгений Кооль (1-0, КО 1) сразится с участником ОИ-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом (25-8, КО 4) из Намибии.