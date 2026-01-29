Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Халидов, Суров, Худоян и Кооль успешно сделали вес перед поединками на турнире IBA

Халидов, Суров, Худоян и Кооль успешно сделали вес перед поединками на турнире IBA
Комментарии

Сегодня, 29 января, в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников боксёрского турнира IBA, который состоится завтра и начнётся в 19:00 мск.

Российские боксёры Мурад Халидов, Давид Суров, Эдмонд Худоян и Евгений Кооль успешно уложились в лимиты своих категорий и смогут выступить на завтрашнему ивенте, показав на весах 111,4 кг, 104,4 кг, 47,6 кг и 66,5 кг соответственно.

Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBA.PRO Intercontinental между Мурадом Халидовым (11-0, КО 6) и кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1, КО 13).

21-летний чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров в соглавном событии предстоящего вечера бокса дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро (11-0, КО 10).

Финалист чемпионата мира — 2025, а также чемпион Европы — 2024 Эдмонд Худоян в своём первом официальном поединке на профессиональном ринге проведёт 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против непобеждённого Джеплекса Куиранте (6-0, КО 3) из Филиппин.

Трёхкратный чемпион России и серебряный призёр чемпионата мира-2025 Евгений Кооль (1-0, КО 1) сразится с участником ОИ-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом (25-8, КО 4) из Намибии.

Материалы по теме
«Можно и Гатти показать, но я склонен к Биволу». Россиянин Кооль зажжёт в профи
«Можно и Гатти показать, но я склонен к Биволу». Россиянин Кооль зажжёт в профи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android