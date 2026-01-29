«Он станет непростым соперником». Ян оценил вероятность проведения боя с Макгрегором

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян выразил сомнение в том, что он проведёт поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Возможен ли этот бой? Малая вероятность, что это может произойти. У Макгрегора хорошие навыки бокса. Если он будет полностью вовлечён в тренировки, станет для меня очень непростым соперником. Длинные руки, чувствительный… Но, опять же, возьмём фактор возраста, тренированности… Очень много примеров, когда побеждают благодаря давлению, выносливости и желанию», – сказал Ян в интервью Нурлану Сабурову на его YouTube-канале.