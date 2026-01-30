Скидки
Бокс/ММА

«Трилогия должна быть. Он достоин». Пётр Ян поддержал идею третьего боя с Двалишвили

«Трилогия должна быть. Он достоин». Пётр Ян поддержал идею третьего боя с Двалишвили
Комментарии

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поддержал идею проведения третьего поединка с 35-летним грузином Мерабом Двалишвили.

«UFC обещает ему незамедлительный реванш, и я с этим согласен. Считаю, он достоин. Мераб провёл три защиты титула. Победил всех в дивизионе, кто выше в рейтинге. Поэтому трилогия должна быть. Побил его и побью ещё раз. Я матадор, а Мераб бык? Бык он же всегда сильнее, а матадор всегда побеждает», – сказал Ян в интервью Нурлану Сабурову на его YouTube-канале.

Напомним, первая встреча между Мерабом и Петром завершилась единогласным решением судей в пользу грузинского бойца, а реванш забрал уже россиянин.

Комментарии
