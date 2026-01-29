Сен-Дени: нашему бою с Дэном Хукером не нужна реклама. Это будет настоящая драка

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени высказался насчёт предстоящего поединка против новозеландца Дэна Хукера.

«Мы были довольно удивлены временем проведения боя, но, зная, что он состоится в его стране, стало яснее, почему матчмейкеры так решили. Я уже отдыхал, однако потом переключился обратно в лагерь, потому что, в конце концов, бою Сен-Дени — Дэн Хукер не нужна никакая реклама. Это будет настоящая схватка.

Не знаю, сколько нокаутов у него в UFC. У меня их четыре, у меня 100% показатель досрочных побед, причём как болевыми, так и нокаутами. Так что Дэн знает, что это будет что-то особенное. Думаю, я буду драться с его лучшей версией — надеюсь, так и будет», — приводит слова Сен-Дени портал MMAJunkie.