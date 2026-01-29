Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Петра Яна сообщил, когда тот будет готов провести следующий бой в UFC

Менеджер Петра Яна сообщил, когда тот будет готов провести следующий бой в UFC
Комментарии

Даниэль Рубинштейн, являющийся одним из менеджеров 32-летнего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, сообщил, когда его подопечный будет готов провести следующий поединок под баннером североамериканской организации после недавно перенесённой операции.

«У него была небольшая операция на пояснице, с которой он вышел на бой с Мерабом. Будет готов в июле», — приводит слова Даниэля Рубинштейна портал MMAJunkie.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2014 года. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

Материалы по теме
Видео
Пётр Ян перенёс операцию и выбыл на два месяца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android