Менеджер Петра Яна сообщил, когда тот будет готов провести следующий бой в UFC

Даниэль Рубинштейн, являющийся одним из менеджеров 32-летнего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, сообщил, когда его подопечный будет готов провести следующий поединок под баннером североамериканской организации после недавно перенесённой операции.

«У него была небольшая операция на пояснице, с которой он вышел на бой с Мерабом. Будет готов в июле», — приводит слова Даниэля Рубинштейна портал MMAJunkie.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2014 года. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.