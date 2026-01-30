Скидки
Бикрёв назвал лучшего бойца в истории. Это не Хабиб

Бывший обладатель чемпионского титула Fight Nights в полусреднем весе россиянин Дмитрий Бикрёв назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.

– Хабиб Нурмагомедов или Джон Джонс?
– Джон Джонс.

– Джон Джонс или Фёдор Емельяненко?
– Джон Джонс, — сказал Бикрёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Дмитрию 39 лет. В своём профессиональном рекорде Бикрёв имеет 15 побед, четыре поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся 20 декабря в Москве на турнире Fight Nights 132, Дмитрий уступил удушающим приёмом соотечественнику Александру Сарнавскому в первом раунде.

